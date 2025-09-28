LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | si è già infiammata la corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50 Caduta in gruppo, coinvolti almeno sette atleti. 10.47 Plotone che ora è a 2’47” dalla vetta. 225 chilometri al traguardo. 10.44 Prova a farsi vedere dal gruppo il padrone di casa Eric Manizabayo. 10.41 Garcia Pierna si sta avvicinando ai cinque al comando. 10.38 Si è leggermente calmata la situazione in gruppo. Al comando troviamo sempre Menno Huising (Paesi Bassi), Anders Foldager (Danimarca), Ivo Oliveira (Portogallo), Fabio Christen (Svizzera) e Marius Mayrhofer (Germania). 10.35 Ritirato Julian Alaphilippe. 10.34 Non sarà assolutamente facile per la Slovenia gestire la situazione oggi, visto che attacca anche il Belgio, con Campenaerts. 🔗 Leggi su Oasport.it

