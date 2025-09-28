LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | sette uomini al comando gruppo in controllo

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.29 Ufficialità del ritiro di Van Wilder (Belgio) dopo la caduta. 11.26 Sale a 3? il vantaggio degli attaccanti. 11.23 Ricordiamo gli attaccanti Menno Huising (Paesi Bassi), Anders Foldager (Danimarca), Ivo Oliveira (Portogallo), Fabio Christen (Svizzera), Julien Bernard (Francia), Marius Mayrhofer (Germania) e Raúl García Pierna (Spagna). 11.20 43.1 kmh la media in corsa in questa prima parte di gara. 11.16 Secondo ritiro in casa Francia: si arrende anche Louis Barré. 11.13 207 chilometri all’arrivo. 11.10 Vedendo la squadra USA al comando, nome che può suscitare interesse è quello di Quinn Simmons. 🔗 Leggi su Oasport.it

