LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | sette uomini al comando gruppo in controllo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.29 Ufficialità del ritiro di Van Wilder (Belgio) dopo la caduta. 11.26 Sale a 3? il vantaggio degli attaccanti. 11.23 Ricordiamo gli attaccanti Menno Huising (Paesi Bassi), Anders Foldager (Danimarca), Ivo Oliveira (Portogallo), Fabio Christen (Svizzera), Julien Bernard (Francia), Marius Mayrhofer (Germania) e Raúl García Pierna (Spagna). 11.20 43.1 kmh la media in corsa in questa prima parte di gara. 11.16 Secondo ritiro in casa Francia: si arrende anche Louis Barré. 11.13 207 chilometri all’arrivo. 11.10 Vedendo la squadra USA al comando, nome che può suscitare interesse è quello di Quinn Simmons. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
E' l'ora della possibile 'vendetta' per Tadej Pogacar ai Mondiali di ciclismo in Ruanda dove domani ci sarà l'attesa prova su strada. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
E festa sia ai Mondiali di ciclismo in Ruanda, non solo per la sfida tra Pogacar e Evenepoel. Sabato e domenica la prova in linea élite femminile e élite maschile. Di Giovanni Battistuzzi - X Vai su X
LIVE Mondiali di ciclismo, alle 9.45 la prova in linea: Evenepoel e Pogacar per il titolo - In Ruanda, a Kigali, lo sloveno difende il titolo conquistato lo scorso anno mentre il belga, vincitore della cronometro, corre per una doppietta mai riuscita a nessun altro ... gazzetta.it scrive
Mondiali di ciclismo, la gara elite in diretta live - È il grande giorno della prova in linea maschile ai Mondiali di ciclismo a Kigali, in Ruanda. Si legge su sport.sky.it