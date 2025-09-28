CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40 A tirare il gruppo restano Eder Frayre (Messico) e Florian Vermeersch (Belgio) 12.38 Finisce il lavoro di Jaka Primozic (Slovenia). Si stacca anche Ivan Romeo (Spagna) 12.35 150 chilometri all’arrivo! 12.33 In testa al gruppo anche un corridore messicano: Isaac Del Toro vuole mandare un messaggio agli avversari. 12.31 Il rallentamento precedente ha portato il vantaggio dei fuggitivi a 2? 50? 12.28 Dopo aver a lungo lavorato in testa al gruppo Matic Zumer (Slovenia) si ritira. 12.25 Ricordiamo i nomi dei sette fuggitivi: Menno Huising (Paesi Bassi), Anders Foldager (Danimarca), Ivo Oliveira (Portogallo), Fabio Christen (Svizzera), Julien Bernard (Francia), Marius Mayrhofer (Germania) e Raúl García Pierna (Spagna). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: sette fuggitivi, il gruppo controlla la corsa