LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | sette fuggitivi il gruppo controlla la corsa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.40 A tirare il gruppo restano Eder Frayre (Messico) e Florian Vermeersch (Belgio) 12.38 Finisce il lavoro di Jaka Primozic (Slovenia). Si stacca anche Ivan Romeo (Spagna) 12.35 150 chilometri all’arrivo! 12.33 In testa al gruppo anche un corridore messicano: Isaac Del Toro vuole mandare un messaggio agli avversari. 12.31 Il rallentamento precedente ha portato il vantaggio dei fuggitivi a 2? 50? 12.28 Dopo aver a lungo lavorato in testa al gruppo Matic Zumer (Slovenia) si ritira. 12.25 Ricordiamo i nomi dei sette fuggitivi: Menno Huising (Paesi Bassi), Anders Foldager (Danimarca), Ivo Oliveira (Portogallo), Fabio Christen (Svizzera), Julien Bernard (Francia), Marius Mayrhofer (Germania) e Raúl García Pierna (Spagna). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
E' l'ora della possibile 'vendetta' per Tadej Pogacar ai Mondiali di ciclismo in Ruanda dove domani ci sarà l'attesa prova su strada. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
E festa sia ai Mondiali di ciclismo in Ruanda, non solo per la sfida tra Pogacar e Evenepoel. Sabato e domenica la prova in linea élite femminile e élite maschile. Di Giovanni Battistuzzi - X Vai su X
Mondiali di ciclismo, la gara elite in diretta live - È il grande giorno della prova in linea maschile ai Mondiali di ciclismo a Kigali, in Ruanda. Come scrive sport.sky.it
LIVE Mondiali di ciclismo, alle 9.45 la prova in linea: Evenepoel e Pogacar per il titolo - In Ruanda, a Kigali, lo sloveno difende il titolo conquistato lo scorso anno mentre il belga, vincitore della cronometro, corre per una doppietta mai riuscita a nessun altro ... Riporta gazzetta.it