CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Evenepoel in testa e sta provando a chiudere in prima persona sul quartetto di Healy. Ciccone benissimo a ruota del campione olimpico. 14.39 Del Toro si rialza ed attende Honorè, Sivakov e Healy. 14.39 Evenepoel rientra nel gruppo e si porta in testa.. Il belga resisterà sulla salita oppure si staccherà nuovamente? 14.38 Honorè, Sivakov ed Healy hanno 50? di ritardo da Pogacar ed una quindicina di secondi sul gruppetto. 14.37 Italia protagonista nel gruppetto con Ciccone. 14.36 Si parlano Pogacar e Del Toro. Lo sloveno si alza sui pedali, accenna un minimo scatto e stacca Del Toro 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pogacar in testa da solo, bene Ciccone in gruppo