LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | Pogacar in testa da solo bene Ciccone in gruppo
14.40 Evenepoel in testa e sta provando a chiudere in prima persona sul quartetto di Healy. Ciccone benissimo a ruota del campione olimpico. 14.39 Del Toro si rialza ed attende Honorè, Sivakov e Healy. 14.39 Evenepoel rientra nel gruppo e si porta in testa.. Il belga resisterà sulla salita oppure si staccherà nuovamente? 14.38 Honorè, Sivakov ed Healy hanno 50? di ritardo da Pogacar ed una quindicina di secondi sul gruppetto. 14.37 Italia protagonista nel gruppetto con Ciccone. 14.36 Si parlano Pogacar e Del Toro. Lo sloveno si alza sui pedali, accenna un minimo scatto e stacca Del Toro
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Mondiali di ciclismo, la gara elite in diretta live - È il grande giorno della prova in linea maschile ai Mondiali di ciclismo a Kigali, in Ruanda. Si legge su sport.sky.it
LIVE Mondiali di ciclismo, alle 9.45 la prova in linea: Evenepoel e Pogacar per il titolo - In Ruanda, a Kigali, lo sloveno difende il titolo conquistato lo scorso anno mentre il belga, vincitore della cronometro, corre per una doppietta mai riuscita a nessun altro ... Scrive gazzetta.it