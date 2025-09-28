LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | Pogacar e Del Toro in testa gruppo a 55?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17 Il Belgio ora sta tirando con Evenepoel in terza posizione. Il campione olimpico ha risposto subito a Pogacar nel momento dell’attacco, poi si è staccato di colpo perdendo anche dagli altri inseguitori. Terminata la salita del Mont Kigali il belga, aiutato dai suoi connazionali, è rientrato in gruppo. 14.17 Da quando le due nazionali si sono messe in testa a tirare il gruppo ha guadagnato una decina di secondi. 14.16 Si stacca Matthews. 14.15 I corridori sono sulla Cote de Kigali Golf. 14.15 80 km all’arrivo! 14.13 L’Italia può contare su Bagioli, Frigo e Garofoli per Ciccone L’Australia ha Matthews e Storer per Vine ed Hindley. 🔗 Leggi su Oasport.it
