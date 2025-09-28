LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | Pogacar deve difendersi dal rientro di Evenepoel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 Ayuso e Seixas si trovano a 1’48” da Pogacar: sono ormai tagliati fuori per la vittoria. 14.57 Italia purtroppo non pervenuta. Alla fine Ciccone non ha una forma paragonabile a quella di inizio agosto, quando vinse a San Sebastian. Sono trascorsi due mesi da allora, difficile mantenere il picco per così tanto tempo. 14.56 Anche Skjelmose e Healy si sono riportati su Evenepoel, Pidcock e Hindley. Dunque in cinque all’inseguimento di Pogacar. Ritardo di 54?. 14.55 52 km all’arrivo per Pogacar. Il Mondiale non è finito. 14.52 Come previsto, è un Mondiale ad eliminazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

