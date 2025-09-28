LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | Pogacar continua ad incrementare inseguimento disperato per Evenepoel
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 C’è poco da fare per i rivali: in salita Pogacar va troppo più forte. 1’13” di vantaggio a 30 km dall’arrivo. 15.23 Pogacar sta rifilando distacchi abissali. A parte Evenepoel, Skjelmose e Healy che si trovano a 1’07”, Pidcock è da solo a 2’48”. A quasi 4 minuti il gruppo con Roglic, Ciccone e Del Toro. Sono distacchi da tappone alpino di un Grande Giro. 15.22 Nuovo transito sulla Cote de Kimihurura per Pogacar. Sul pavé si esalta lo sloveno. 15.21 Purtroppo Evenepoel paga a carissimo prezzo il doppio cambio di bici, in particolare il secondo che gli è costato tantissimi secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Mondiali di ciclismo, la gara elite in diretta live #SkySport Vai su X
E' l'ora della possibile 'vendetta' per Tadej Pogacar ai Mondiali di ciclismo in Ruanda dove domani ci sarà l'attesa prova su strada. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di ciclismo, la gara elite in diretta live - È il grande giorno della prova in linea maschile ai Mondiali di ciclismo a Kigali, in Ruanda. Come scrive sport.sky.it
LIVE Mondiali di ciclismo, alle 9.45 la prova in linea: Evenepoel e Pogacar per il titolo - In Ruanda, a Kigali, lo sloveno difende il titolo conquistato lo scorso anno mentre il belga, vincitore della cronometro, corre per una doppietta mai riuscita a nessun altro ... Scrive gazzetta.it