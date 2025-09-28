LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | Pogacar attacca ai -103 km risponde solo Del Toro Bene Ciccone staccato Evenepoel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 5 maglie azzurre nel gruppo di Evenepoel. Bene l’Italia 14.00 Pogacar e Del Toro rientrano nel circuito ed affrontano la Cote de Kimihurura. 13.59 Diversi corridori sono riusciti a rientrare nel gruppo inseguitori 13.58 Del Toro e Pogacar hanno 48? di vantaggio sul gruppo inseguitori ed 1? sul gruppo Evenepoel. 13.57 Questo il momento in cui Pogacar si è alzato sui pedali: Tadej Poga?ar makes a move Juan Ayuso the only rider that can match him and go with the acceleration. 100km to go with Isaac del Toro now trying to get across. #Kigali2025 pic.twitter. 🔗 Leggi su Oasport.it

