15.19 Infatti guadagna Pogacar quando la strada sale.Ora 1'07" di margine sui più immediati inseguitori. 15.18 Decisamente brillante la pedalata di Pogacar in salita. 15.17 Pogacar sulla Cote de Kigali. 15.16 Sempre un minuto di vantaggio per lo sloveno nei confronti dei tre all'inseguimento. 15.14 Pidcock è chiaramente fuori dai giochi, ormai distante 1'50" da Pogacar. 15.13 Nonostante ci sia accordo tra i tre inseguitori, Pogacar non sta perdendo nulla in questa fase. 15.12 Proseguono i cambi regolari tra il belga Evenepoel, il danese Skjelmose e l'irlandese Healy.

LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pogacar ancora brillante, Evenepoel non si arrende