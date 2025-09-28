LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | iniziata la corsa iridata
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.54 Al contrattacco il neerlandese Menno Huising con altri due uomini. 9.52 Red Walters (Grenada) ha guadagnato qualche metro sul gruppo. 9.49 Subito scatti in gruppo. 9.47 PARTITO UFFICIALMENTE IL MONDIALE! 9.43 Corridori che stanno percorrendo il tratto neutralizzato prima di arrivare al via ufficiale. 9.40 Temperatura di 24 gradi in zona di partenza. 9.37 Sam Oomen (Paesi Bassi) non prenderà il via oggi. 9.35 La capitale del Ruanda è il centro di tutta la prova, che nel complesso prevede 267.5 km e 6096 metri di dislivello. Arrivo e partenza sono posti al Kigali Convention Centre con i corridori che affronteranno subito il ‘classico’ circuito con Cote de Kigali Golf (0. 🔗 Leggi su Oasport.it
