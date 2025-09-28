LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | Evenepoel si lancia da solo all’inseguimento di Pogacar

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 La domanda sorge spontanea: perché solo adesso Evenepoel si è liberato di Healy e Skjelmose? 1’08” da Pogacar è comunque tantissimo. 15.39 Evenepoel attacca e stacca Skjelmose e Healy! 1’08” di ritardo da Pogacar, attenzione. Adesso è uno contro uno! 15.39 20 km al traguardo, Pogacar mantiene 1’17” sul terzetto composto da Evenepoel, Healy e Skjelmose. 15.38 Non puoi fare nulla contro Pogacar. Se attacca a 100 km dall’arrivo, cosa puoi inventarti tatticamente? Niente. 15.37 Nessuno ha mai vinto più di 3 ori ai Mondiali di ciclismo. Appare chiaro come il poker sia l’obiettivo di Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it

