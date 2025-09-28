LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | che gara già staccati Alaphilippe e Pidcock a 240 dall’arrivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.34 Non sarà assolutamente facile per la Slovenia gestire la situazione oggi, visto che attacca anche il Belgio, con Campenaerts. 10.32 Si è mosso anche Isaac del Toro, un altro dei favoriti. Assurdo che gara sta venendo fuori. 10.30 Corsa ad eliminazione: staccato e in crisi anche Tom Pidcock, uno dei possibili outsiders. 10.28 Si muove ancora Seixas! 10.26 240 chilometri all’arrivo e il Mondiale è già più che infiammato. 10.24 Lo spagnolo Raúl García Pierna ha guadagnato qualche metro sul plotone. 10.22 Gruppo che si è già spezzato, che Mondiale. 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

