LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | assolo inappellabile di Pogacar sconfitto Evenepoel Distacchi spaventosi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Argento per Remco Evenepoel: chiude a 1’28”. Oggettivamente oggi, su questo genere di percorsi, è il n.2. 16.09 Tadej Pogacar vince a Kigali il suo secondo Mondiale consecutivo. Assolo devastante e senza discussioni. 16.08 Si alza sui pedali Pogacar e rilancia ancora l’andatura. 16.07 Lo sloveno pedala a bocca aperta ed imbocca l’ultimo chilometro. 16.06 Sempre 1’32” di vantaggio per Pogacar su Evenepoel. 16.05 Ultimi 2 km per Pogacar. 16.05 Healy ha guadagnato 18? nei confronti di Skjelmose. E’ fatta per il bronzo. 16.03 Pogacar sulla Cote de Kimihurura. 🔗 Leggi su Oasport.it
