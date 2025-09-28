LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | assolo inappellabile di Pogacar sconfitto Evenepoel Ciccone non sfigura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.23 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.22 Ciccone alla fine più che dignitoso. Forse ci saremmo aspettati che rimanesse con Skjelmose e Healy, ma la forma non era quella di inizio agosto. Ed inoltre lo strappo con il pavé non era così adatto alle caratteristiche dell’abruzzese. 16.21 17° Bagioli, 22° Garofoli. Hanno concluso il Mondiale 30 corridori. Incredibile. 16.21 L’ordine d’arrivo: 1 POGA?AR Tadej Slovenia 6:21:20 2 EVENEPOEL Remco Belgium 1:28 3 HEALY Ben Ireland 2:16 4 SKJELMOSE Mattias Denmark 2:53 5 SKUJI?Š Toms Latvia 6:41 6 CICCONE Giulio Italy 6:47 7 DEL TORO Isaac Mexico 6:47 8 AYUSO Juan Spain 6:47 9 EULÁLIO Afonso Portugal 7:06 10 PIDCOCK Thomas Great Britain 9:05 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

