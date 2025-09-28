CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58 Nuovo passaggio sulla linea del traguardo. Tra tre giri si uscirà dal circuito per affrontare Côte de Péage (1,8 km al 5,9%), Mont Kigali (5,9 km al 6,9%, e punte che vanno addirittura al 20%) e del Mur de Kigali (400 m in pavé all’11%) prima di rientrare e fare altre 6 tornate. 11.56 L’Italia è compatta alle spalle del blocco sloveno e di quello belga. 11.53 In questo giro il gruppo ha rosicchiato qualcosa: il vantaggio dei sette fuggitivi è di 2? 30? 11.50 Si alternano in testa al gruppo un corridore sloveno ed uno belga. 11.48 La corsa è nuovamente sulla Cote de Kigali Golf. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: 7 in fuga, gruppo a 2? 30?