LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | 7 in fuga gruppo a 1? 40?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 Aumentata l’andatura in gruppo. Il vantaggio dei fuggitivi scende a 1? 40? 12.58 Terminata la Cote de Kimihurura. Tra poco si passerà sul traguardo per poi affrontare la Cote de Kigali Golf ed uscire dal circuito. 12.55 La velocità media mantenuta fino a questo momento è di 42.3 kmh. 12.53 Trascorse oltre tre ore di corsa e siamo quasi giunti a metà di questo Mondiale. 130 chilometri fatti, 137 ancora da fare. 12.50 Sta guadagnando il gruppo in questa fase della corsa. Il distacco è di 2? 05? 12.47 A disposizione di Pogacar rimangono Gal Glivar, Luka Mezgec, Matej Mohoric, Domen Novak e Primoz Roglic. 🔗 Leggi su Oasport.it
