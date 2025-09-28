LIVE Ciclismo Mondiali 2025 in DIRETTA | 3 in fuga con 2? inizia il Mont Kigali
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39 Si rialza Ivo Oliveira. Rimangono due corridori in testa alla corsa, ma il gruppo è ad 1? 20? 13.38 Si staccano subito Sobrero e Fortunato! 13.37 Già recuperati oltre trenta secondi ai fuggitivi che hanno terminato il primo chilometro di salta, e di conseguenza il primo tratto duro 13.35 In testa al gruppo ora un corridore degli USA per Quinn Simmons. 13.34 Accelerazione in gruppo di Luka Mezgec (Slovenia)!! 13.33 Grande agitazione in gruppo per prendere in testa questa salita. Il distacco è di 1? 52? 13.31 Inizia il Mont Kigali per i tre fuggitivi. 🔗 Leggi su Oasport.it
