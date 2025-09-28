LIVE Alle 20.45 Milan-Napoli | gran gala del calcio con Modric e De Bruyne

Test che profuma di scudetto per entrambe: il Napoli aspira a proseguire la corsa solitaria, per il Milan l'obiettivo è fermare e agganciare gli azzurri. Conte con la difesa in emergenza, Allegri ritrova Leao (dalla panchina). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Milan-Napoli: gran gala del calcio con Modric e De Bruyne

In questa notizia si parla di: milan - napoli

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Pronostico Milan-Napoli, Allegri contro Conte: primo vero test per il Diavolo

Milan-Napoli e quel raro faccia a faccia tra Allegri e Conte. I due allenatori più vincenti d’Italia non si incontrano da dodici anni. Si ritroveranno di nuovo stasera, alla guida di due squadre che sognano lo scudetto Di Marco Gatani - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Napoli e quel raro faccia a faccia tra Allegri e Conte. I due allenatori più vincenti d’Italia non si incontrano da dodici anni. Si ritroveranno di nuovo stasera, alla guida di due squadre che sognano lo scudetto Di Marco Gatani Vai su X

LIVE (ore 20:45) Milan/Napoli: Conte e i suoi approdano a San Siro - Tra Massimiliano Allegri ed Antonio Conte è il decimo confronto ufficiale, con bilancio di 5 successi di Conte, 2 pareggi e 2 vittorie di Allegri. Segnala ilnapolionline.com

Milan-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orari - 45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando ... Riporta sport.sky.it