Litiga con gruppo di adolescenti si mette in auto e li investe grave una 17enne | fermata a Livorno

L’allarme è scattato intorno alle 5 di questa mattina quando la vettura guidata dalla donna ha travolto il gruppetto di amici, tutti di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che si trovavano all’esterno di una discoteca nella zona nord di Livorno. Indagini per capire se l’investimento sia stato un gesto volontario o accidentale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: litiga - gruppo

Livorno, donna litiga con un gruppo di ragazzi fuori dalla discoteca e li investe con l'auto: 17enne grave - X Vai su X

Mentre la gente litiga su qual è la “più migliore!1!” (Errore voluto). Loro intanto: Edit: guardate le copertine - facebook.com Vai su Facebook

Litiga con gruppo di adolescenti, si mette in auto e li investe, grave una 17enne: fermata a Livorno - L’allarme è scattato intorno alle 5 di questa mattina quando la vettura guidata dalla donna ha travolto il gruppetto di amici, tutti di età compresa ... Si legge su fanpage.it