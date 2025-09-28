Litiga con gruppo di adolescenti si mette in auto e li investe grave una 17enne | fermata a Livorno

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allarme è scattato intorno alle 5 di questa mattina quando la vettura guidata dalla donna ha travolto il gruppetto di amici, tutti di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che si trovavano all’esterno di una discoteca nella zona nord di Livorno. Indagini per capire se l’investimento sia stato un gesto volontario o accidentale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

