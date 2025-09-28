Lite in una tabaccheria finisce nel sangue | vittima in prognosi riservata
Lite in una tabaccheria in provincia di Napoli, 60enne aggredito e in prognosi riservata: arrestato 37enne. È bastata una banale discussione in tabaccheria a scatenare la rabbia di un 37enne di Pompei, arrestato dai carabinieri per lesioni aggravate. È successo in serata, in una tabaccheria in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: lite - tabaccheria
Boscoreale: lite in tabaccheria, 60enne aggredito finisce in prognosi riservata
Lite in tabaccheria, 60enne aggredito e in prognosi riservata
Andrea D'Aurelio. . Lesioni personali aggravate dalla minorata difesa. Con questa accusa un 46enne di Pratola Peligna è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sulmona per la lite avvenuta all'interno della tabaccheria di piazza Madonna della Lib - facebook.com Vai su Facebook
Catania, lite tra stranieri finisce nel sangue: diciannovenne in carcere per tentato omicidio. IL VIDEO - Un diciannovenne straniero è stato arrestato a Catania con l’accusa di tentato omicidio aggravato dopo avere colpito con diverse coltellate un connazionale ... Lo riporta msn.com
Catania, lite tra stranieri finisce nel sangue in via Gambino: 19enne fermato per tentato omicidio - Un 19enne straniero è stato fermato a Catania per tentato omicidio dopo una lite degenerata in accoltellamento in via Gambino. Secondo virgilio.it