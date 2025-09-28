Tempo di lettura: < 1 minuto E’ bastata una banale discussione in tabaccheria a scatenare la rabbia di un 37enne di Pompei, arrestato dai Carabinieri per lesioni aggravate. Il 37enne era in una rivendita di tabacchi in via Passanti Flocco, a Boscoreale. All’interno anche un secondo cliente, un 60enne del posto. Non è chiaro cosa abbia innescato la lite. L’uomo ha atteso il 60enne all’esterno e l’ha colpito con violenza, a calci e pugni. Un’aggressione costata la prognosi riservata alla vittima, ancora ricoverata nell’ospedale del Mare di Napoli. I militari della stazione di Boscoreale, analizzate le telecamere e raccolte le testimonianze dei presenti, hanno facilmente individuato e identificato il 37enne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lite in tabaccheria, 60enne aggredito e in prognosi riservata