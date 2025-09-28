Lite in tabaccheria 60enne aggredito e in prognosi riservata
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ bastata una banale discussione in tabaccheria a scatenare la rabbia di un 37enne di Pompei, arrestato dai Carabinieri per lesioni aggravate. Il 37enne era in una rivendita di tabacchi in via Passanti Flocco, a Boscoreale. All’interno anche un secondo cliente, un 60enne del posto. Non è chiaro cosa abbia innescato la lite. L’uomo ha atteso il 60enne all’esterno e l’ha colpito con violenza, a calci e pugni. Un’aggressione costata la prognosi riservata alla vittima, ancora ricoverata nell’ospedale del Mare di Napoli. I militari della stazione di Boscoreale, analizzate le telecamere e raccolte le testimonianze dei presenti, hanno facilmente individuato e identificato il 37enne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: lite - tabaccheria
Boscoreale: lite in tabaccheria, 60enne aggredito finisce in prognosi riservata
Andrea D'Aurelio. . Lesioni personali aggravate dalla minorata difesa. Con questa accusa un 46enne di Pratola Peligna è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sulmona per la lite avvenuta all'interno della tabaccheria di piazza Madonna della Lib - facebook.com Vai su Facebook
Boscoreale, lite in una tabaccheria, 60enne aggredito con calci e pugni, arrestato 37enne - È bastata una banale discussione in tabaccheria a scatenare la rabbia di un 37enne di Pompei, arrestato dai carabinieri per lesioni aggravate. Riporta msn.com
Lite in tabaccheria, 60enne in prognosi riservata - Lite in una tabaccheria in provincia di Napoli, 60enne aggredito e in prognosi riservata: arrestato 37enne. Come scrive ilroma.net