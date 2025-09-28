L’Italvolley schiaccia tutti | altro Mondiale
Dopo il trionfo della squadra femminile, gli azzurri di Fefè De Giorgi conquistano il quinto oro iridato con un 3-1 alla Bulgaria. Grande merito di un mister irregolare, pragmatico e primo dei risultatisti, factotum in regia nonché allievo prediletto di Velasco. 🔗 Leggi su Laverita.info
