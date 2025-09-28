L' Italvolley nella storia quinto titolo mondiale Mattarella | Vittoria meritata vi aspetto al Quirinale

Un dominio interrotto soltanto da un terzo set giocato sotto ritmo. Poi la svolta, la reazione di forza e una vittoria che di fatto entra nella storia della pallavolo mondiale. L’Italia maschile ha conquistato il suo quinto titolo iridato vincendo 3-1 contro la Bulgaria (25-21; 25-17; 17-25; 25-10): è stata una gara gestita sin dalle prime battute, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno bissato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

l italvolley nella storia quinto titolo mondiale mattarella vittoria meritata vi aspetto al quirinale

