L' Italvolley maschile sul tetto del mondo battuta 3-1 la Bulgaria
Secondo titolo iridato di fila per gli Azzurri di De Giorgi PASAY CITY (FILIPPINE) - L'Italia della pallavolo maschile è campione del mondo, gli azzurri hanno bissato il titolo del 2022 vincendo 3-1 contro la Bulgaria (25-21; 25-17; 17-25; 25-10). Gara praticamente dominata, quinto titolo iridato pe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Italvolley maschile campione del Mondo, nel cuore di questa Italia c’è la Puglia - La Nazionale maschile di volley torna sul tetto del mondo, conquistando l’oro ai Campionati del Mondo nelle Filippine. Si legge su trmtv.it
