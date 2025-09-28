L’Italvolley maschile è campione del mondo! Battuta la Bulgaria in finale è il quinto trionfo iridato della storia

L’Italvolley maschile è campione del mondo. Dopo la vittoria della nazionale femminile, arriva un altro trionfo iridato per il nostro Paese. A Pasay City, nelle Filippine, i ragazzi di Ferdinando De Giorgi vincono la finale: 3-1 contra la Bulgaria. Gli azzurri difendono così il titolo conquistato nel 2022 e aggiungono il quinto trofeo mondiale in bacheca. Il 2025 è dunque l’anno che fotografa il movimento della pallavolo italiana come il più importante e vincente del mondo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

