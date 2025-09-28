L’Italia vince i Mondiali di volley ma non è la n1 del mondo! Il paradosso del ranking FIVB

L’Italia ha vinto i Mondiali 2025 di volley maschile, sconfiggendo la Bulgaria per 3-1 nella finale andata in scena a Pasay City (Manila, Filippine). La nostra Nazionale si è imposta in terra asiatica, regolando la compagine di Chicco Blengini nell’atto conclusivo dopo aver battuto per 3-0 l’Ucraina, l’Argentina, il Belgio e la Polonia. Gli azzurri hanno saputo confermarsi sul trono iridato dopo il trionfo di tre anni fa a Katowice, chiudendo nel miglior modo possibile una splendida estate che in precedenza aveva portato in dote il secondo posto in Nations League (finale persa contro i biancorossi di Wilfredo Leon). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia vince i Mondiali di volley ma non è la n.1 del mondo! Il paradosso del ranking FIVB