L’Italia vince i Mondiali di volley ma non è la n1 del mondo! Il paradosso del ranking FIVB

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha vinto i Mondiali 2025 di volley maschile, sconfiggendo la Bulgaria per 3-1 nella finale andata in scena a Pasay City (Manila, Filippine). La nostra Nazionale si è imposta in terra asiatica, regolando la compagine di Chicco Blengini nell’atto conclusivo dopo aver battuto per 3-0 l’Ucraina, l’Argentina, il Belgio e la Polonia. Gli azzurri hanno saputo confermarsi sul trono iridato dopo il trionfo di tre anni fa a Katowice, chiudendo nel miglior modo possibile una splendida estate che in precedenza aveva portato in dote il secondo posto in Nations League (finale persa contro i biancorossi di Wilfredo Leon). 🔗 Leggi su Oasport.it

l8217italia vince i mondiali di volley ma non 232 la n1 del mondo il paradosso del ranking fivb

© Oasport.it - L’Italia vince i Mondiali di volley ma non è la n.1 del mondo! Il paradosso del ranking FIVB

In questa notizia si parla di: italia - vince

Europei Juniores di Nuoto, Italia splendida a Samorin: vince 14 medaglie e la Classifica per Nazioni

Pallanuoto, l’Italia vince gli Europei Under 16 battendo in finale l’Ungheria

L’Italia che vince nel calcio: la nazionale femminile dà una lezione ai “maschietti milionari e viziati”

l8217italia vince mondiali volleyL’Italia vince i Mondiali di volley ma non è la n.1 del mondo! Il paradosso del ranking FIVB - L'Italia ha vinto i Mondiali 2025 di volley maschile, sconfiggendo la Bulgaria per 3- Come scrive oasport.it

Volley maschile, l'Italia batte la Bulgaria 3-1 ed è campione del mondo - Gli Azzurri hanno sconfitto la squadra di Gianlorenzo Blengini in 4 set (25- Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Vince Mondiali Volley