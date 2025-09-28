L’Italia politica ama il karaoke | dai ministri ai leader i microfoni sono sempre accesi

Secoloditalia.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è l’Italia di Sanremo né quella delle sagre di paese. È un’Italia diversa, fatta di ministri, leader e giornalisti che, tra un’intervista e un comizio, non rinunciano a un microfono e a un classico della musica italiana. Una scena che non ha nulla di costruito e che racconta, più di tante dichiarazioni ufficiali, il lato umano della politica. Abodi e Baglioni: un omaggio a Meloni. L’ultimo in ordine di apparizione è stato Andrea Abodi. Ospite di una trasmissione radiofonica, il ministro dello Sport e dei Giovani ha scelto “ Mille giorni di te e di me ” di Claudio Baglioni. Non una canzone qualsiasi, ma un tributo a Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

l8217italia politica ama il karaoke dai ministri ai leader i microfoni sono sempre accesi

© Secoloditalia.it - L’Italia politica ama il karaoke: dai ministri ai leader, i microfoni sono sempre accesi

In questa notizia si parla di: italia - politica

Pier Silvio Berlusconi, Forza Italia e quella voglia di entrare in politica

Ferrovia Valle Caudina, Fratelli d’Italia: “Le aree interne si tutelano sempre e non secondo ragioni di convenienza politica”

Pier Silvio Berlusconi: “Forza Italia? Servono forze nuove. La politica? Come tante cose nella vita, non la escludo”

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Politica Ama Karaoke