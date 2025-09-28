L’Italia politica ama il karaoke | dai ministri ai leader i microfoni sono sempre accesi
Non è l’Italia di Sanremo né quella delle sagre di paese. È un’Italia diversa, fatta di ministri, leader e giornalisti che, tra un’intervista e un comizio, non rinunciano a un microfono e a un classico della musica italiana. Una scena che non ha nulla di costruito e che racconta, più di tante dichiarazioni ufficiali, il lato umano della politica. Abodi e Baglioni: un omaggio a Meloni. L’ultimo in ordine di apparizione è stato Andrea Abodi. Ospite di una trasmissione radiofonica, il ministro dello Sport e dei Giovani ha scelto “ Mille giorni di te e di me ” di Claudio Baglioni. Non una canzone qualsiasi, ma un tributo a Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
