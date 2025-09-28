Il Mondiale di ciclismo 2025 a Kigali si è chiuso con l’ennesimo trionfo di Tadej Pogacar, capace di imporsi su un percorso massacrante e di centrare la doppietta iridata. Per l’Italia il miglior piazzamento è arrivato grazie a Giulio Ciccone, sesto al traguardo dopo una prova generosa. Tuttavia, resta il rammarico in casa Italia per un podio che manca dal 2019, quando Matteo Trentin sfiorò l’impresa in Gran Bretagna, e addirittura di un titolo che manca dal 2008, quando Alessandro Ballan alzò le braccia al cielo a Varese. Le prospettive a breve termine non sembrano particolarmente rosee. Nel 2026 sarà Montreal a ospitare la prova iridata, con un circuito che si annuncia perfetto ancora una volta per Pogacar, grande favorito per una possibile tripletta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia non poteva fare di più ai Mondiali di ciclismo: serve attendere Finn per percorsi duri e il 2028 con Milan?