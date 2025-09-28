di Claudio Trevisan Benjamin Franklin: “Le imposte sono il prezzo che paghiamo per una società civile. Ma se il peso ricade solo su alcuni, allora non è più un prezzo: è un’ingiustizia.” Nel 1950 il sistema fiscale italiano era inefficiente con un’evasione diffusa e scarsa capacità di riscossione. La pressione fiscale era bassa ma anche i servizi pubblici erano ridotti. Negli anni ‘60-‘70 veniva introdotta l’Irpef progressiva, che sulla carta era molto equa; ma nella pratica l’evasione restava enorme, con i lavoratori dipendenti che dovevano sopportare il peso principale. Dagli anni ’80 in poi il sistema fiscale diventò sempre meno progressivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'Italia ha un sistema regressivo travestito da progressivo: uno Stato predatorio, oltre che ipocrita