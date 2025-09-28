L’Italia ha un sistema regressivo travestito da progressivo | uno Stato predatorio oltre che ipocrita
di Claudio Trevisan Benjamin Franklin: “Le imposte sono il prezzo che paghiamo per una società civile. Ma se il peso ricade solo su alcuni, allora non è più un prezzo: è un’ingiustizia.” Nel 1950 il sistema fiscale italiano era inefficiente con un’evasione diffusa e scarsa capacità di riscossione. La pressione fiscale era bassa ma anche i servizi pubblici erano ridotti. Negli anni ‘60-‘70 veniva introdotta l’Irpef progressiva, che sulla carta era molto equa; ma nella pratica l’evasione restava enorme, con i lavoratori dipendenti che dovevano sopportare il peso principale. Dagli anni ’80 in poi il sistema fiscale diventò sempre meno progressivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: italia - sistema
Bocciato per la lingua dopo cinque anni di sacrifici: la storia di Nadir e la denuncia di studenti e docenti contro un sistema che non sa accogliere davvero i nuovi arrivati in Italia
230mila supplenze, Precari Uniti: “il precariato in Italia è un’emergenza sociale, sistema reclutamento inefficace”
Bernini: “Impegno duraturo dell’Italia al fianco dell’Ucraina, azioni per sostenere ricostruzione sistema atenei”
@fanpiùattivi Embajada de Cuba en Italia - Ambasciata di Cuba in Italia Mirta Granda Averhoff partecipa al lancio della campagna nazionale di raccolta fondi per il sistema elettrico di #Cuba - facebook.com Vai su Facebook
Il sistema fiscale italiano è regressivo (i piu' ricchi pagano un'aliquota fiscale inferiore al resto della popolazione) e l'imposta di successione peggiora la situazione. - X Vai su X