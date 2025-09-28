L’Italia é la prossima | l’allarme arriva da Zelensky Cosa succede
Da giorni Volodymyr Zelensky ripete lo stesso avvertimento: « Mosca non si ferma, sta per attaccare un altro Paese europeo ». Un monito che non lascia spazio a interpretazioni e che punta a richiamare l’attenzione dei governi occidentali sulla nuova strategia russa. Secondo il leader ucraino, gli sconfinamenti di droni e jet militari nello spazio aereo di diversi Paesi sono prove generali, test calcolati per verificare la prontezza della Nato. Gli episodi si moltiplicano: misteriosi droni hanno sorvolato la più grande base militare della Danimarca, a Karup; altri avvistamenti sono stati segnalati in Norvegia, in un’area riservata vicino alla base degli F-35 di Orland; e ad Amsterdam, uno di questi velivoli è arrivato a soli 50 metri da un aereo passeggeri della Transavia, costringendo allo stop per 45 minuti tutti i decolli e atterraggi a Schiphol. 🔗 Leggi su Tvzap.it
