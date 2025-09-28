L’Italia della pallavolo e la rivoluzione del 2021 | via Blengini ora avversario in finale e subito due ori con De Giorgi
Lo straordinario successo dell’Italia della pallavolo maschile, ora in finale ai Mondiali di volley, ci ricorda quanto questo sport sia nel nostro dna. Non è un caso che anche la pallavolo femminile si sia così ben distinta (sempre, non solo negli ultimi anni). Ieri la vittoria sulla Polonia, squadra fortissima, è sembrata devastante. L’Italia di base non ha mai sofferto. Ora c’è l’ammazzagrandi – come si direbbe nel calcio – Bulgaria con lo strepitoso Nikolov della Lube figlio di Vladimir Nikolov, che ora ritrova la sua nazione d’adozione. L’Italia della pallavolo contro la Bulgaria di Nikolov e Blengini (Repubblica). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: italia - pallavolo
Mondiali di Pallavolo 2025, Italia-Slovacchia: dove vederlo in tv, in chiaro, e in streaming
L’intelligenza artificiale sta già cambiando il mondo dello sport, l’esempio della pallavolo in Italia
Pallavolo, arriva l’Italia giovanile femminile
Italia-Bulgaria oggi, finale Mondiali di pallavolo. Orario e dove vederla in tv in chiaro - X Vai su X
Mamma che squadra! Italia in finale ai Mondiali di pallavolo! 3-0 alla Polonia!!! Federazione Italiana Pallavolo - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia della pallavolo e la rivoluzione del 2021: via Blengini (ora avversario in finale) e subito due ori con De Giorgi - che analizza i cambiamenti rispetto al 2021: “Quella dell’estate 2021 fu una rivoluzione. Scrive ilnapolista.it
Pallavolo, tornano in campo le campionesse olimpiche: Velasco studia la rivoluzione - L’oro più bello, il 12° di una spedizione record ai Giochi della scorsa estate, torna in campo e lo fa in occasione dell’AIA Aequilibrium Cup Women Elite al PalaPanini di Modena. Secondo corrieredellosport.it