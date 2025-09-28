Lo straordinario successo dell’Italia della pallavolo maschile, ora in finale ai Mondiali di volley, ci ricorda quanto questo sport sia nel nostro dna. Non è un caso che anche la pallavolo femminile si sia così ben distinta (sempre, non solo negli ultimi anni). Ieri la vittoria sulla Polonia, squadra fortissima, è sembrata devastante. L’Italia di base non ha mai sofferto. Ora c’è l’ammazzagrandi – come si direbbe nel calcio – Bulgaria con lo strepitoso Nikolov della Lube figlio di Vladimir Nikolov, che ora ritrova la sua nazione d’adozione. L’Italia della pallavolo contro la Bulgaria di Nikolov e Blengini (Repubblica). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

L'Italia della pallavolo e la rivoluzione del 2021: via Blengini (ora avversario in finale) e subito due ori con De Giorgi