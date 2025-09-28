L' Italia del Volley è campione del mondo Mattarella | Vi aspetto al Quirinale

AGI - La pallavolo italiana? Bella da vedere, straordinaria ed emozionante da vivere, storicamente vincente e meravigliosamente planetaria. Trionfano le donne, trionfano gli uomini, il volley del Bel Paese domina nel mondo con i suoi ' martelli ' e tanti campioni e campionesse. La pallavolo diventa l'unico sport di squadra in Italia ad aver vinto nello stesso anno la rassegna iridata sia nel femminile sia nel maschile. Verrebbe da dire 'tanta roba' questo volley italiano. Da Julio Velasco a Ferdinando De Giorgi, il primo 'il guru ' che tutto il mondo vorrebbe avere, il secondo suo allievo diventato allenatore di temperamento e soprattutto vincente. 🔗 Leggi su Agi.it

