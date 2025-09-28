ph. Ylenia Stefoni MILANO – Dal 26 settembre è disponibile su tutte le piattaforme digitali “L’Italia del Boom”, il nuovo singolo e video di Francesco Tricarico, una sorta di filastrocca dal ritmo allegro e trascinante – fra il jingle e il cartoon – ma che, sotto l’ironia disincantata tipica del suo autore, solleva quesiti importanti, pensieri profondi, domande senza una risposta scontata, che si esplicitano nell’intermezzo dal sapore battistiano. Il video che ne accompagna l’uscita è girato per le strade di Milano, uno sfondo non casuale perché la città oggi più che mai racchiude e illumina le contraddizioni del tempo che viviamo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “L’Italia del Boom”, il nuovo singolo di Tricarico