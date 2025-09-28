Liste d’attesa il 90% dei ricorsi accolti | il caso SOS Diritti di Treviglio su La7

Bergamonews.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Treviglio. Quando il CUP risponde “nessuna disponibilità”, a Treviglio c’è chi affianca i cittadini gratis per far rispettare i tempi previsti dalla legge: è lo sportello SOS Diritti, fondato da Alessandro Iocco, attivista noto sui social come La gatta trevigliese. Iocco, di professione cyber security consultant e laureato in giurisprudenza, porta avanti questa attività in modo totalmente gratuito come forma di impegno civico: un’attività che negli ultimi due anni ha portato a oltre 200 ricorsi, con il 90% accolti, permettendo a pazienti fragili di ottenere visite ed esami nelle tempistiche previste dalla legge. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

liste d8217attesa il 90 dei ricorsi accolti il caso sos diritti di treviglio su la7

© Bergamonews.it - Liste d’attesa, il 90% dei ricorsi accolti: il caso S.O.S. Diritti di Treviglio su La7

In questa notizia si parla di: liste - attesa

Ospedali all’estero e ricavi da 2 miliardi: quanto guadagnano i privati della sanità grazie alle liste d’attesa

Il nodo delle liste di attesa. Scatta la diffida alle Asl, “basta con l’overbooking”

Ecco le cinque grane che troverà sul tavolo il prossimo presidente delle Marche: rifiuti, continuità, liste d'attesa, Pnrr e calo nascite

Liste d’attesa. Uno sportello per i ricorsi - Apre alla Casa del Popolo di Grassina lo "Sportello liste di attesa". Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Liste D8217attesa 90 Ricorsi