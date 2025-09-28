Liste d’attesa il 90% dei ricorsi accolti | il caso SOS Diritti di Treviglio su La7
Treviglio. Quando il CUP risponde “nessuna disponibilità”, a Treviglio c’è chi affianca i cittadini gratis per far rispettare i tempi previsti dalla legge: è lo sportello SOS Diritti, fondato da Alessandro Iocco, attivista noto sui social come La gatta trevigliese. Iocco, di professione cyber security consultant e laureato in giurisprudenza, porta avanti questa attività in modo totalmente gratuito come forma di impegno civico: un’attività che negli ultimi due anni ha portato a oltre 200 ricorsi, con il 90% accolti, permettendo a pazienti fragili di ottenere visite ed esami nelle tempistiche previste dalla legge. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
