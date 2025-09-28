Lione Fonseca vola in Ligue 1 | primato e clean sheet in serie
per l’ex allenatore del Milan che condivide la vetta della classifica col PSG Solidità, cinismo e una difesa impenetrabile. Il Lione di Paulo Fonseca è la grande sorpresa di questo avvio di stagione in Ligue 1. Con cinque clean sheet nelle prime sei giornate di campionato (sei su sette, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Web impazzito per Torriani: 7 parate contro l'Arsenal. E l'ex Fonseca vuole portarlo a Lione
Lione-Marsiglia (domenica 31 agosto 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Fonseca può fare lo sgambetto a De Zerbi?
#EuropaLeague, il #Porto di #Farioli vince al 93' a #Salisburgo. Il #Lione di #Fonseca passa in Olanda grazie a Tessmann
Il tecnico portoghese Paulo #Fonseca può finalmente tornare nello spogliatoio del #Lione dopo la lunga #squalifica.
Il Lione di Fonseca aggancia il Psg, Giroud ko. Nizza-Paris interrotta per cori omofobi - La squadra dell'ex allenatore della Roma vince 1- Da tuttosport.com
Fonseca vola alto: il Lione passa a Lilla e raggiunge il PSG in vetta di Ligue 1 - Da quando ha ripreso a marciare, il Lione non ne vuole più sapere di sconfitte. Lo riporta tuttomercatoweb.com