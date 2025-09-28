per l’ex allenatore del Milan che condivide la vetta della classifica col PSG Solidità, cinismo e una difesa impenetrabile. Il Lione di Paulo Fonseca è la grande sorpresa di questo avvio di stagione in Ligue 1. Con cinque clean sheet nelle prime sei giornate di campionato (sei su sette, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lione, Fonseca vola in Ligue 1: primato e clean sheet in serie