Non solo la seconda sconfitta di fila con la classifica che dietro si è ulteriormente accorciata per i successi di Bra, Pianese e Pontedera. La gara di Arezzo ha lasciato in dote al Carpi anche l’infortunio alla caviglia di Erik Gerbi. Nel finale l’attaccante piemontese cadendo ha messo male il piede e si è procurato una forte distorsione, lasciando i suoi in dieci nel recupero a cambi finiti: al rientro dalla Toscana il giocatore, con lo staff medico, è andato a farsi visitare in ortopedia a Modena e nelle prossime ore se ne saprà di più. Con Cortesi e Amayah ieri indisponibili, una sua assenza col Perugia sarebbe davvero grave per la squadra di Cassani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’infortunio