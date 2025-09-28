L’infortunio
Non solo la seconda sconfitta di fila con la classifica che dietro si è ulteriormente accorciata per i successi di Bra, Pianese e Pontedera. La gara di Arezzo ha lasciato in dote al Carpi anche l’infortunio alla caviglia di Erik Gerbi. Nel finale l’attaccante piemontese cadendo ha messo male il piede e si è procurato una forte distorsione, lasciando i suoi in dieci nel recupero a cambi finiti: al rientro dalla Toscana il giocatore, con lo staff medico, è andato a farsi visitare in ortopedia a Modena e nelle prossime ore se ne saprà di più. Con Cortesi e Amayah ieri indisponibili, una sua assenza col Perugia sarebbe davvero grave per la squadra di Cassani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: infortunio - seconda
Davide Urbinati, complice l’infortunio di Perazzini, ha giocato le due ultime partite da titolare nel tridente offensivo del Victoria. Classe 2000, è al terzo anno nelle file della società riminese, quarto se si conta anche la stagione di Seconda categoria caratterizzat - facebook.com Vai su Facebook
Lotte van Drunen è per la seconda volta campionessa del #WMX. Un 2025 sofferto, poggiatosi su un infortunio che l'ha lasciata ferma per diversi mesi nella off-season, ma forse per questo ancora più memorabile. #MXGPAustralia - X Vai su X