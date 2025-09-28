L’indagato e il magistrato | interrogatori domande cannate e archiviazioni lampo I rapporti Sempio-Battisti dal 2016
Garlasco (Pavia) – Il magistrato e l’indagato. Mario Venditti e Andrea Sempio. Il 23 dicembre 2016 il ventottenne Sempio viene iscritto nel registro degli indagati della Procura di Pavia per omicidio volontario di Chiara Poggi. È la conseguenza dell’esposto presentato tre giorni prima alla Procura generale di Milano (che l’ha trasmessa per competenza a Pavia) da Elisabetta Ligabò, madre di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a sedici anni di reclusione per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Il 9 febbraio, vigilia dell’interrogatorio di Andrea nella veste di indagato a piede libero, viene captata una conversazione tra padre e figlio a bordo dell’auto di quest’ultimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
“Non ho mai preso soldi, sono offeso come uomo e come magistrato”. Respinge le accuse l’ex procuratore di Pavia #MarioVenditti, indagato per corruzione in atti giudiziari. Per i pm di Pavia avrebbe ricevuto denaro per scagionare #AndreaSempio. - X Vai su X
