L’incredibile richiesta di un asilo in Australia | Pagate 2.200 dollari o non riavrete i disegni dei vostri figli Il caso arriva fino al governo

Una richiesta da 2.200 dollari australiani, circa 1.200 euro, per riavere gli album con “scarabocchi casuali e macchie d’inchiostro” e fotografie dei piccoli all’opera: è l’iniziativa di raccolta fondi lanciata dal Craigslea Community Kindergarten and Preschool di Brisbane, in profondo rosso e con stipendi arretrati da saldare, che ha fatto infuriare decine di famiglie e l’opinione pubblica del Queensland. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: incredibile - richiesta

“Pretendo 10 milioni!”. L’incredibile richiesta di Ciocciolina al Parlamento italiano

Budget delle studentesse a Milano per la casa a prima vista: richiesta e cifra incredibile

PAPmusic - Animation for Fashion è finalmente disponibile in streaming su Prime Video, Apple TV e YouTube Movies. Dopo un incredibile #PAPtour dove su richiesta dei fan abbiamo raggiunto diverse città italiane, il primo film di animazione italiana sulla m - facebook.com Vai su Facebook

Australia: 240mila euro di risarcimento per richidente asilo - Ha 11 anni, è iraniano e ricevarà 240mila euro per i danni psicolgogici subiti nel campo di detenzione dove è stato rinchiuso in attesa del diritto d'asilo. Riporta vita.it