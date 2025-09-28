L’incontro delle arti Mousikè rassegna al via
Ballare e farsi trascinare dalle armonie di note suonate dal vivo. Proprio come le figure femminili del quadro di Baldassarre Peruzzi, ’La danza delle muse’. Non c’è, per la Scuola di musica di Fiesole, un paragone migliore per presentare il primo festival del suono in relazione. Si apre, infatti, oggi la prima edizione della rassegna ’ Mousikè ’. Fino al 17 novembre saranno tanti gli appuntamenti tra Firenze, Fiesole, Scandicci e Vaglia che vogliono unire le più svariate arti in uno scambio tra maestri, allievi e grandi artisti. Una rassegna ideata dal team creativo della Scuola, guidata dal direttore artistico Alexander Lonquich, insieme alla Sovrintendente Anna Maria Meo e con la collaborazione dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia, dell’Università degli Studi di Milano e del Festival Virtuoso & Belcanto di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it
