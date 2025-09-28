L’Impresa della bellezza | a Vigonza incontri conferenze e riflessioni con ospiti d' eccezione

Debutta quest’anno a Vigonza (PD) l’appuntamento con L’Impresa della Bellezza, sabato 11 e domenica 12 ottobre al Teatro Quirino De Giorgio, evento nazionale, ideato da Matteo Strukul e Silvia Gorgi che ne hanno anche la direzione artistica, e realizzato dall’Associazione Culturale Sugarpulp, in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it