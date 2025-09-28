Limbiate colpi d’arma da fuoco nella notte ferito un ragazzo di 21 anni
Un evento violento classificato come sparatoria da Areu si è verificato questa notte a Limbiate in una zona abbastanza centrale della città. Sparatoria nella notte a Limbiate, ferito un 21enne L’allarme è scattato poco dopo l’1,30 in via Bainsizza, una traversa della via Piave, non distante dalla chiesa parrocchiale di San Giorgio. Qui sono intervenute . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: limbiate - colpi
