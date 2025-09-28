Life365eu si alza il sipario | | Ripartiamo con ambizione

Su il sipario. È stata presentata ieri la nuova Libertas Volley Forlì, ai nastri di partenza del suo quinto campionato consecutivo di serie B1, che prenderà il via l’11 ottobre dal Villa Romiti, nuova casa pro-tempore della pallavolo mercuriale. Presso il quartier generale del main sponsor Life365.eu, che per il secondo anno consecutivo ha rinnovato la partnership con il club di viale della Libertà, è toccato al vice presidente Riccardo Molinari il compito di aprire le danze, ricordando i numeri del rigoglioso settore giovanile biancoblù, composto da circa 600 atlete, e garantendo che la prima squadra "riparte con grandi ambizioni e voglia di fare bene, dopo le fatiche dello scorso anno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Life365.eu, si alza il sipario:: "Ripartiamo con ambizione"