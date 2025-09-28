Lichtsteiner svela | Impossibile scegliere tra Conte e Allegri sono due maestri Entrambi hanno l’ossessione per la vittoria ma c’è un aspetto che li diversifica

Lichtsteiner tra aneddoti e retroscena sui due tecnici: Antonio un martello, Max un gestore. Ma entrambi hanno un solo obiettivo. Due facce della stessa medaglia, due metodi diversi per raggiungere un unico obiettivo: la vittoria. A raccontare Antonio Conte (oggi al Napoli ) e Massimiliano Allegri (attualmente alla guida del Milan ) è una voce autorevolissima, quella di Stephan Lichtsteiner. L’ex terzino svizzero, che con entrambi ha vinto e sudato sulla fascia destra della Juventus, ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, svelando aneddoti e retroscena che descrivono alla perfezione i due allenatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

