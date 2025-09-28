Lichtsteiner su Milan Napoli | Sfida di altissimo livello ma anche Inter e Juve lotteranno per lo scudetto
Lichtsteiner, ex difensore svizzero, ha analizzato il big match e individua le quattro squadre che si contenderanno il titolo. In vista del big match di questa sera a San Siro tra Milan e Napoli, l’ex difensore Stephan Lichtsteiner ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulle prospettive delle due squadre e più in generale sulla lotta scudetto in Serie A. Per l’ex terzino svizzero, che ha vestito a lungo la maglia della Juventus in carriera, lo scontro diretto rappresenta un appuntamento già significativo nonostante la stagione sia solo all’inizio: «Una sfida di altissimo livello, preparata molto bene e, visto che siamo ancora a inizio stagione, penso che sarà una partita giocata, in cui entrambe le squadre cercheranno di comandare». 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: lichtsteiner - milan
Lichtsteiner: "Milan-Napoli gara tra candidate alle scudetto. Ma ci sono anche Inter e Juve" - X Vai su X
LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN Per #MilanNapoli, Massimiliano Allegri dovrebbe confermare lo stesso undici che una settimana fa ha iniziato dal primo minuto la partita in casa dell’Udinese. Spazio dunque per Tomori, Gabbia e Pavlovic in difes - facebook.com Vai su Facebook
Lichtsteiner: "Napoli e Milan saranno in corsa per lo scudetto fino alla fine con Inter e Juve" - Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex difensore della Juventus Stephan Lichtsteiner. Scrive tuttomercatoweb.com
Lichtsteiner su Milan-Napoli: "Entrambe le squadre cercheranno di comandare" - Napoli sarà anche e soprattutto Massimiliano Allegri contro Antonio Conte. Secondo milannews.it