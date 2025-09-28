Lichtsteiner, ex difensore svizzero, ha analizzato il big match e individua le quattro squadre che si contenderanno il titolo. In vista del big match di questa sera a San Siro tra Milan e Napoli, l’ex difensore Stephan Lichtsteiner ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulle prospettive delle due squadre e più in generale sulla lotta scudetto in Serie A. Per l’ex terzino svizzero, che ha vestito a lungo la maglia della Juventus in carriera, lo scontro diretto rappresenta un appuntamento già significativo nonostante la stagione sia solo all’inizio: «Una sfida di altissimo livello, preparata molto bene e, visto che siamo ancora a inizio stagione, penso che sarà una partita giocata, in cui entrambe le squadre cercheranno di comandare». 🔗 Leggi su Internews24.com

Lichtsteiner su Milan Napoli: «Sfida di altissimo livello, ma anche Inter e Juve lotteranno per lo scudetto»