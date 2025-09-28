Lichtsteiner su Milan Napoli | Sfida di altissimo livello ma anche Inter e Juve lotteranno per lo scudetto

Internews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lichtsteiner, ex difensore svizzero, ha analizzato il big match e individua le quattro squadre che si contenderanno il titolo. In vista del big match di questa sera a San Siro tra Milan e Napoli, l’ex difensore Stephan Lichtsteiner ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sulle prospettive delle due squadre e più in generale sulla lotta scudetto in Serie A. Per l’ex terzino svizzero, che ha vestito a lungo la maglia della Juventus in carriera, lo scontro diretto rappresenta un appuntamento già significativo nonostante la stagione sia solo all’inizio: «Una sfida di altissimo livello, preparata molto bene e, visto che siamo ancora a inizio stagione, penso che sarà una partita giocata, in cui entrambe le squadre cercheranno di comandare». 🔗 Leggi su Internews24.com

lichtsteiner su milan napoli sfida di altissimo livello ma anche inter e juve lotteranno per lo scudetto

© Internews24.com - Lichtsteiner su Milan Napoli: «Sfida di altissimo livello, ma anche Inter e Juve lotteranno per lo scudetto»

In questa notizia si parla di: lichtsteiner - milan

lichtsteiner milan napoli sfidaLichtsteiner: "Napoli e Milan saranno in corsa per lo scudetto fino alla fine con Inter e Juve" - Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex difensore della Juventus Stephan Lichtsteiner. Scrive tuttomercatoweb.com

lichtsteiner milan napoli sfidaLichtsteiner su Milan-Napoli: "Entrambe le squadre cercheranno di comandare" - Napoli sarà anche e soprattutto Massimiliano Allegri contro Antonio Conte. Secondo milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Lichtsteiner Milan Napoli Sfida