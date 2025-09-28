Lichtsteiner | Conte costruisce Allegri trasforma

Stephan Lichtsteiner conosce bene sia Antonio Conte che Massimiliano Allegri. Dal 2011 al 2014 ha lavorato con il primo, vincendo tre scudetti, e dal 2014 al 2018 ha collezionato altri quattro tricolori con il secondo. «Certo che parlo di Antonio e Max – ha raccontato alla Gazzetta dello Sport – mi legano a loro tanti ricordi bellissimi. C'è solo una domanda alla quale non risponderò: chi preferisco tra i due. Voglio bene a entrambi e non posso proprio scegliere». Ossessione per la vittoria Per Lichtsteiner, i due tecnici hanno un punto in comune: «L'ossessione per la vittoria.

