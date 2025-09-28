Libri Mistero è il nuovo libro di Vittorino Andreoli

Roma, 28 set. (askanews) – Un’immersione audace nelle profondità dell’enigma umano. TS Edizioni pubblica, anche in formato e-book, Mistero. Una risposta non una domanda, di Vittorino Andreoli, psichiatra di fama internazionale, editorialista e scrittore. Spiega l’autore nel preambolo: “La mia mente è attraversata da sempre dalla parola mistero, che ha suscitato in me, a seconda delle fasi della mia esistenza, emozioni e sentimenti differenti: dalla paura alla speranza. Ha impegnato anche il mio pensiero, ponendosi come una domanda, talora come la soluzione di un dubbio, dunque come risposta”. Proponendo il mistero non come interrogativo, ma come risposta e limite ineludibile di ogni individuo, Vittorino Andreoli – attraverso un percorso circolare che fonde neuroscienze, filosofia, riti e fede – ragiona sul tempo, la morte, l’amore e il sacro, svelando come scienza e spiritualità si incontrino per offrire coraggio e senso all’ignoto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

