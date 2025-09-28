Libia Somalia ora il Sudan | la guerra civile diventa guerra per procura tra Turchia e Emirati Arabi Uniti
Proseguono senza requie le violenze della guerra civile in Sudan, Paese la cui unità nazionale è messa a repentaglio dall’evoluzione politica e militare di un conflitto risalente ormai a due anni e mezzo e che ha portato con sé uno strascico drammatico di violenze, fughe di profughi e tensioni geopolitiche. Sudan, due anni e mezzo dopo la guerra continua. Mano a mano che le Forze Armate Sudanesi (Saf), l’esercito regolare fedele al regime militare del presidente Abdel Fattah al-Buhran, e le Forze di Supporto Rapido (Rsf) ribelli di Mohamed Hamdan Dagalo (Hemetti) si sono espanse, la spaccatura dello Stato sull’asse Est-Ovest è andata di pari passo all’evoluzione della contesa tra le due principali potenze attive nel Paese: Turchia e Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: libia - somalia
