Ieri sera gli Oasis si sono esibiti allo stadio di Wembley, a Londra. Ai concerti nella capitale seguiranno date in Giappone, Australia, Argentina, Cile e Brasile; poi, la band rediviva terminerà il suo trionfale reunion tour. Liam Gallagher, però, sembra averci preso gusto, e dal palco dell’arena, prima di eseguire Champagne Supernova, ha ringraziato il pubblico presente con un sibillino «ci vediamo il prossimo anno». Naturalmente, non ci sono ancora notizie certe riguardanti il 2026 ma, dato il successo delle tappe estive, e considerando la sintonia ritrovata con Noel, è probabile che i fratelli Gallagher abbiano voglia di proseguire. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Liam Gallagher fa sognare i fan degli Oasis: «Ci vediamo il prossimo anno»