L’ex leader di Reform UK in Galles confessa | Ho preso soldi da Mosca I laburisti attaccano Farage

Nathan Gill, 52 anni, ex europarlamentare britannico e un tempo figura di spicco del partito di Nigel Farage in Galles, ha ammesso di aver ricevuto denaro per fare dichiarazioni a favore della Russia durante il suo mandato al Parlamento europeo. A quanto riportato nei giorni scorsi dalla BBC, l’ex leader di Reform UK Galles e precedentemente di UKIP Galles, si è dichiarato colpevole per otto capi di imputazione legati alla corruzione tra il 6 dicembre 2018 e il 18 luglio 2019. Secondo quanto emerso in tribunale, Gill ha preso soldi da Oleg Voloshyn, ex parlamentare ucraino definito dagli Stati Uniti “pedina” dei servizi segreti russi, in cambio di interventi a Strasburgo, dichiarazioni televisive e l’organizzazione di eventi con politici filorussi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

