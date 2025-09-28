Un ex calciatore azzurro si è raccontato ai microfoni facendo rabbrividire i tifosi partenopei: il suo racconto e sensazioni su Napoli Il Napoli attuale sta sicuramente regalando tante gioie ai tifosi azzurri, con ben due Scudetti conquistati nel giro di pochissimi anni e una società che sta sempre più diventando internazionale. L’obiettivo dei partenopei infatti è quello di continuare a crescere, senza mai dimenticare il passato. La storia azzurra è sicuramente stata scritta da Diego Armando Maradona e i suoi compagni del primo e secondo Scudetto vinto. Tra questi spicca una figura chiave di quel Napoli: quest’ultimo, si è raccontato ai microfoni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - L’ex calciatore azzurro fa rabbrividire i tifosi: il suo racconto su Maradona, compagni e la scelta di Napoli