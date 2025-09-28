L’ex calciatore azzurro fa rabbrividire i tifosi | il suo racconto su Maradona compagni e la scelta di Napoli
Un ex calciatore azzurro si è raccontato ai microfoni facendo rabbrividire i tifosi partenopei: il suo racconto e sensazioni su Napoli Il Napoli attuale sta sicuramente regalando tante gioie ai tifosi azzurri, con ben due Scudetti conquistati nel giro di pochissimi anni e una società che sta sempre più diventando internazionale. L’obiettivo dei partenopei infatti è quello di continuare a crescere, senza mai dimenticare il passato. La storia azzurra è sicuramente stata scritta da Diego Armando Maradona e i suoi compagni del primo e secondo Scudetto vinto. Tra questi spicca una figura chiave di quel Napoli: quest’ultimo, si è raccontato ai microfoni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: calciatore - azzurro
UFFICIALE – De Laurentiis presenta il nuovo calciatore azzurro: l’annuncio
Cessione Napoli, avviati i contatti con il calciatore azzurro: le ultime
Napoli, Conte perde un altro calciatore dopo Rrahmani: frattura alla mano per un portiere azzurro
Adrien Rabiot poteva essere un calciatore del Napoli Stando a quanto riportato da TMW, il club azzurro tra fine luglio e inizio agosto aveva inserito il centrocampista francese tra gli obiettivi di mercato L'idea del Napoli era quella di mettere a disposi - facebook.com Vai su Facebook